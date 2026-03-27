Asturias cuenta con tres nuevas ambulancias "adaptadas y versátiles" para casos complejos, como obesidades mórbidas o pacientes con ELA

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

Asturias cuenta desde ya con "una nueva generación de ambulancias especialmente adaptadas para pacientes con necesidades complejas". En concreto, tres vehículos mixtos destinados a mejorar la atención y accesibilidad de personas con graves problemas de movilidad, con ELA o con obesidad mórbida, que ahora ganarán en confortabilidad. "Tienen gran capacidad de adaptación y versatilidad", aseguró Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), sobre las ambulancias durante la presentación de las mismas, que tuvo lugar en el Centro de Atención Integral de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en Viesques. Más información

