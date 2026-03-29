A.D.

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Un paso adelante para el hospital público de Cabueñes, un paso atrás para el hospital privado de Nuevo Gijón. Dos proyectos sanitarios entrelazados desde marzo de 2023 a través de un convenio urbanístico de permuta de fincas, con el Ayuntamiento ejerciendo de gozne de esa relación, y que han vuelto a cruzarse en el camino en este final de marzo de 2026, también con el Ayuntamiento ocupando un papel protagonista en el nuevo capítulo de la historia. En 2023 era Alcaldesa de Gijón la socialista Ana González, ahora lo es la forista Carmen Moriyón. Más información