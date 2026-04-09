Carlos Tamargo

El abandono del emblemático garaje Sporting y los surtidores tirados en plena acera: los vecinos piden solución ante "el notable deterioro"

En 2018 el tiempo se paró en el garaje Sporting. En su interior, estrecho y que apenas entraba un mostrador, sigue colgando un calendario laboral que marca diciembre de ese año, mostrando como desde entonces, lo único que ha sufrido es abandono. El edificio hace una década albergaba una gasolinera, una de las más transitadas en la ciudad por su cercanía al centro y el continuo paso de coches que cada día atraviesan la calle Manuel Llaneza, en el límite entre el barrio de El Llano y el de Laviada. Más información