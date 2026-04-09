VÍDEO: Un hombre se planta en la carretera y paraliza durante media hora uno de los buses que une Gijón con la Cuenca del Nalón: "Llevo dos horas esperando y han pasado dos autocares llenos"

Dos horas esperando para coger el autobús y dos vehículos llenos acabaron con la paciencia de Raúl Pérez. Este vecino de El Entrego y que trabaja en Gijón se plantó esta tarde delante de uno de los autocares que cubre la línea entre Gijón y Pola de Laviana reteniéndolo durante media hora y exigiendo un hueco en el transporte. El hombre, harto de esperar, no se movió de la carretera hasta que llegó la Policía Local para intervenir. Más información