Pablo Palomo / Juan Plaza

VÍDEO: El Grappling Policial llega a Gijón: la técnica que "humaniza" las intervenciones policiales

¿Cómo debe afrontar un agente de la ley una situación crítica en la que su vida y el de la persona intervenida puedan estar en juego? ¿Cómo debe desempeñarse para salir airoso de esa situación comprometida de tal forma que su actuación tenga todas las garantías legales y no ceda a los instintos de supervivencia cuando las pulsaciones van a tope? A esas dos preguntas trata de dar respuesta el Grappling Policial, una herramienta profesional consistente en una serie de técnicas que buscan facilitar la toma de decisiones a la hora de usar la fuerza conforme al ordenamiento jurídico, blindar al agente ante la ley y garantizar los derechos de las personas intervenidas.