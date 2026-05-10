VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

Colas y mucha nostalgia en el último día de "Casa Oscarín": el emblemático bar gijonés cierra sus puertas tras dos décadas

Gijón, y en especial Cimavilla, pierden este fin de semana a uno de esos negocios pintorescos y únicos que todavía mantenían la esencia de lo cotidiano. "Casa Oscarín" cierra sus puertas tras dieciocho años dando de comer y beber a una ciudad entera. Regentado por Óscar González, comenzó con el nombre de la Mar de Vinos, que todavía luce en grande en la entrada. Sin embargo, el carácter de su dueño traspasó el cartel y todo el mundo lo acabó conociendo como "Oscarín".