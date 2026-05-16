A. Domínguez / Europa Press

El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria

El crucero afectado por un brote de gastroenteritis vuelve a estar en ruta y, tras un ligero cambio, hará finalmente escala en A Coruña como parada previa a su llegada a Gijón, que se mantiene tal y como estaba prevista: a primera hora del domingo. A bordo del buque "Ambition" viajan varias decenas de personas que mostraron síntomas compatibles con norovirus, que causa gastroenteritis, y que obligó a aplicar un confinamiento preventivo a los afectados en Burdeos. El crucero ahora sigue su viaje y, tanto en Galicia como Asturias, se ha activado un protocolo coordinado con Sanidad Exterior, cuyos servicios accederán a la embarcación para una inspección rutinaria previa al desembarque.