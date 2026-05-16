El crucero con un brote de gastroenteritis mantiene su escala este domingo en Gijón con un protocolo de vigilancia sanitaria
El crucero afectado por un brote de gastroenteritis vuelve a estar en ruta y, tras un ligero cambio, hará finalmente escala en A Coruña como parada previa a su llegada a Gijón, que se mantiene tal y como estaba prevista: a primera hora del domingo. A bordo del buque "Ambition" viajan varias decenas de personas que mostraron síntomas compatibles con norovirus, que causa gastroenteritis, y que obligó a aplicar un confinamiento preventivo a los afectados en Burdeos. El crucero ahora sigue su viaje y, tanto en Galicia como Asturias, se ha activado un protocolo coordinado con Sanidad Exterior, cuyos servicios accederán a la embarcación para una inspección rutinaria previa al desembarque.