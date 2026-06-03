Ángel González

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un pasito más para disfrutar de las piscinas de La Laboral: las excavadoras empiezan sus labores

La recuperación de las piscinas de la Universidad Laboral va dando pasos. Esta mañana, en el marco de la asistencia técnica encargada por el Patronato Deportivo para definir las actuaciones necesarias de cara a la redacción final del proyecto de reforma de la piscina y las pistas deportivas, así como para concretar la inversión necesaria, se han llevado a cabo diferentes trabajos de evaluación y diagnóstico del estado de las instalaciones. Más información