VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Ángel González

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https://www.lne.es/gijon/2026/06/04/nuevo-parking-disuasorio-gijon-cerca-131006392.html

El parking disuasorio de la avenida Portugal ya es una realidad. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, junto con el Presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguraron esta mañana este nuevo equipamiento que abrirá a la ciudadanía la semana que viene, con 486 plazas repartidas en dos plantas. “Es un día importante y feliz para Gijón”, resumió Moriyón, señalando que de esta forma se pone remedio “a una problemática que todos los días se nos plantea” y se deja en el pasado la disputa entre Ayuntamiento y Principado por la gestión del aparcamiento. Será el Consistorio el que asuma su mantenimiento y las tareas de vigilancia. Moriyón también confirmó que será de uso gratuito. Más información