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Gijón ya espera por Alejandro Sanz: se abre un registro oficial para organizar la "cola" de entrada

El hecho de que ya haya personas alrededor del parque de Hermanos Castro esperando por el concierto que el cantante Alejandro Sanz dará este próximo día 12 ha llevado a Divertia –la empresa municipal que organiza el evento–a implantar un registro oficial para regular esa espera. Y verificar la identidad de quienes estén esperando.

El objetivo, se explica en un comunicado publico es gestionar la espera de forma más segura y ordenada, y evitar aglomeraciones, reduciendo la necesidad de que las personas permanezcan de forma continua en la vía pública.