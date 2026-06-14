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VÍDEO: La gijonesa Eva Pérez, nueva campeona el mundo de Kettlebell tras superar un cáncer de mama

Eva Pérez Fernández (Gijón, 1977) es la nueva campeona del mundo de Kettlebell, una modalidad deportiva que combina fuerza y resistencia a base de cargar bolas de hierro fundido que pueden llegar a pesar más de 50 kilos. Logró el título hace unos días en Moldavia y cuando se subió al cajón de ganadora el llanto pudo con ella. Atrás quedaba un cáncer de mama con mastectomía y linfedema crónico que hace poco más de 10 años la había dejado sin fuerza en el brazo derecho, que casi no podía ni mover. “No podía ni ir sola a la compra por no cargar con las bolsas”, cuenta.

Anímicamente estaba “muy tocada; no veía cómo podía ser mi futuro con 35 años”. Y ella, que nunca había practicado ningún deporte, se apuntó a un gimnasio cercano “para ver si cogía un poco de fuerza”. Con cada ejercicio de crossfit que ejecutaba iba recuperando la ilusión, el tono muscular y sobre todo el ánimo. Y entre todas las disciplinas empezó a gustarle mucho el Kettle. Esas pesadas bolas que con esfuerzo y mucha concentración cada vez dominaba mejor. Ahora esta campeona del mundo tiene otro objetivo: dar a conocer un deporte que como dice su entrenador, Diego Álvarez, mejora la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio y la capacidad cardiovascular. Y que a la gijonesa Eva Pérez le ha cambiado la vida. Más información