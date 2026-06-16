A.D.

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El alquiler de pisos en verano en Gijón dispara los precios por encima de los 1.500 euros por quincena

Un piso de 70 metros cerca de Los Pericones en alquiler por 3.000 euros durante el mes de agosto. Otro de 81 metros en la céntrica Santa Lucía disponible por 2.900 euros al mes en junio y septiembre y que sube hasta los 3.900 en julio y agosto. Y decenas de viviendas ofertadas por más de 1.500 euros por quincena durante todo el verano. Es difícil encontrar estos días en los portales inmobiliarios viviendas en alquiler de larga estancia en Gijón: la oferta la colonizan pisos disponibles entre junio y septiembre y un variado repertorio de viviendas vacacionales que, durante esta época estival, con el eclipse de agosto como colofón a un verano gijonés ya de normal ajetreado, apunta a que dispararán los precios. Más información