A.D.

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Lidl abre un nuevo supermercado en Gijón con la creación de hasta 20 nuevos empleos

Gijón se prepara para recibir un nuevo gran supermercado en la ciudad. En concreto, un establecimiento con una superficie de ventas de hasta 1.630 metros cuadrados que permitirá la creación de veinte nuevos empleos y que abrirá sus puertas a finales de año. Ahora acaban de comenzar las obras de construcción. “Este punto de venta es mucho más que un supermercado: es una inversión en la ciudad, en el empleo y también en la movilidad de toda la zona universitaria”, señalan desde la cadena de supermercados.