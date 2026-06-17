VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Ángel González

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La Feria del Libro de Gijón abre sus puertas con los expositores encantados de "sacar los libros a la calle" y lectores con ganas de "descubrir cosas nuevas"

El epicentro de la literatura en Asturias se vuelve a situar en la calle Tomás y Valiente y en el paseo de Begoña con la apertura de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) que arrancó este miércoles y ofrecerá hasta el 21 de junio toda una serie de actividades, conferencias y mucho hojeo entre las innumerables publicaciones con las que "la literatura sale a la calle". Al toque de campana de las doce del mediodía, las más de 90 casetas levantaron la persiana para atender a un público que no tardó en acudir en busca de novedades, recomendaciones y esperando alguna sorpresa que otra.

Entre los más madrugadores, Mara Rodríguez y Felipe Carbajal no fallaron a su "paseín" de cada año por las casetas para localizar esos libros que ya tenían fichados. "Es una iniciativa muy buena y siempre se llena de gente", celebraba Rodríguez, mientras que Carbajal apuntaba que, además de fijarse "en libros ya hojeados" esperaba "descubrir cosas nuevas que siempre prestan ver". Ambos no se quedan con una temática en concreta, ya que suelen variar, pero en esta ocasión sí que tenían claro visitar los expositores de literatura infantil para el bebé que están esperando. "Es una da las intenciones que teníamos al venir, ver si hay algo que nos guste para ir empezando con la lectura", reconocía Rodríguez. Más información