TikTok

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Leticia Sabater anuncia concierto en Gijón y vuelve a incendiar las redes: "Vamos a petarlo"

La artista triunfó hace unos días en las fiestas de San Antonio de Olloniego y allí quiso dejar claro el vínculo especial que mantiene con la región. “Siempre me ha unido muchísimo a Asturias. Desde pequeña he ido al colegio Peña Ubiña, he tomado mucha sidra, me casé con un asturiano y la verdad es que es maravillosa la gente asturiana. La adoro, la quiero”, proclamó ante los aplausos de los asistentes. Más información