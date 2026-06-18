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Alarma en Gijón por el incendio de un coche abandonado "desde hace más de cinco años" que afecta a varios vehículos en un parking

Alarma en Gijón por el incendio de un coche abandonado "desde hace más de cinco años" que afecta a varios vehículos en un parking

Ángel González

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Alarma en Gijón por el incendio de un coche abandonado "desde hace más de cinco años" que afecta a varios vehículos en un parking

Ángel González

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Un amplio operativo de emergencias se desplegó esta tarde en el barrio gijonés del Polígono después de que varios coches aparcados en un parking comenzasen a arder por causas que se investigan, algo que ha generado revuelo en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales e integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos para sofocar las llamas que estaban devorando varios vehículos. La zona afectada es la calle Puerto de Cerredo, donde se agolpan los coches en varias hileras. Más información

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