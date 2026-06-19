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Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón

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S.F. L.

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Sorprendente hallazgo en una casa abandonada en Gijón. En la calle Jorge Guillén del poblado de Santa Bárbara. Agentes de la Policía Nacional han accedido al interior de esta vivienda, utilizada habitualmente por personas "conflictivas", según los vecinos próximos, ante la sospecha de que podría haber una persona sin vida, habitual de este inmueble, al que llevaban varios días sin ver el resto de vecinos. Más información

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