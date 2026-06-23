A.D.

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Gijón se prepara para una noche de San Juan con novedades: Poniente no podrá tener hogueras particulares de más de 50 centímetros

A.D.

Gijón se prepara para vivir una de sus noches más especiales del año. La víspera de San Juan volverá a reunir a miles de personas alrededor del fuego en distintos puntos de la ciudad, con la playa de Poniente como principal escenario de una celebración que combina tradición, música y encuentros vecinales.

Este año, la gran novedad llegará precisamente en Poniente. El Ayuntamiento ha recordado que las hogueras particulares no podrán superar los 50 centímetros de alto, ancho y largo y deberán guardar una distancia mínima de seis metros entre sí. Además, solo estará permitida la quema de madera y cartón, quedando prohibidos materiales como colchones, plásticos, espráis o residuos de cualquier tipo. Tampoco se podrá saltar sobre las llamas ni utilizar líquidos inflamables para encenderlas. Más información