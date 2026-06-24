VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Marcos León

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Gijón añade calor a San Juan con una multitudinaria hoguera, música y fuegos artificiales: “Pedimos salud, trabajo y que España gane el Mundial”

Aunque el verano comenzó de forma oficial el pasado domingo, Gijón reservó su bienvenida más simbólica para la noche de San Juan. Al calor de las hogueras, rodeados de bailes y ritmos musicales tradicionales y bajo el resplandor de las llamas, miles de personas participaron en una celebración cargada de tradición y significado, marcada por los rituales que invitan a dejar atrás las malas experiencias y afrontar una nueva etapa con renovadas ilusiones. "Es de los mejores planes del año. Hay un ambiente estupendo", expresaron algunos de los presentes en la playa de Poniente, epicentro de San Juan en Gijón. Más información