Marcos León

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Carlos Cortiñas, nuevo presidente de los rotarios de Gijón, que suma socios: "Debemos aligerar las formas y centrarnos en la acción"

Cambio de presidencia y nuevos socios. El Club Rotario de Gijón celebró este martes el intercambio de collares que oficializa el cambio de poderes entre el ahora nuevo presidente, el notario Carlos Cortiñas, y el responsable saliente, el artista Marcos Tamargo. El acto, además, sirvió como bienvenida oficial a cuatro nuevos socios: Mario Jaime Manfredini y Eduardo Cortiñas y, también, Félix Baragaño y Álvaro Alonso, presidente y secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, respectivamente. "Queremos aportar nuestro granito de arena", dijeron estos últimos.