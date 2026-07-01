VÍDEO: Demi Taneva / FOTO: Marcos León

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Del "Pac-Man" al simulador de Fórmula 1: la zona "gaming" se consolida como uno de los grandes atractivos de Metrópoli

No todo en Metrópoli son conciertos. Mientras miles de personas esperan la llegada de los grandes artistas del cartel, otro de los espacios que más público reúne estos días es la renovada zona "gaming". Ampliada y reubicada respecto a ediciones anteriores, se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del festival gracias a una oferta que combina videojuegos retro, consolas de última generación, simuladores, drones y juegos deportivos. Más información