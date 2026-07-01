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"Sidecars" conquista Metrópoli con un concierto cargado de himnos y un público entregado

El rock tomó este sábado el relevo en el festival Metrópoli de la mano de "Sidecars". La banda madrileña se subió al escenario principal ante miles de personas dispuestas a cantar cada uno de sus éxitos en una de las actuaciones más esperadas de la semana. Lo hizo arrancando con "A cámara lenta" y "Ahora", dos temas que bastaron para desatar la euforia de un público que respondió desde el primer acorde.