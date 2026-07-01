A.D.

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Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal

Noticia de impacto para la sanidad local y regional. Quirón Salud ve el camino despejado para poder construir su hospital privado en Gijón. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha tumbado el recurso interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas interpuesto por el sindicato sobre el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y la empresa sanitaria para la permuta de unas parcelas. El sindicato entendía que dicha permuta, que consistía en cambiar unos terrenos en Cabueñes, claves para la ampliación del principal hospital público del concejo, por las que la empresa necesitaba en el barrio de Nuevo Gijón, era ilegal. Sin embargo, entiende el Tribunal Superior de Justicia que no es así.