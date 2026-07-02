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La formación ante la llegada de la IA, clave para aprovechar su potencial: CTIC, patronal y sindicatos apuestan por una estrategia autonómica ante el cambio revolucionario que supone la Inteligencia Artificial

La formación ante la llegada de la IA, clave para aprovechar su potencial: CTIC, patronal y sindicatos apuestan por una estrategia autonómica ante el cambio revolucionario que supone la Inteligencia Artificial

VIDEO: Jimena Aller / FOTO: Pablo Solares

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La formación ante la llegada de la IA, clave para aprovechar su potencial: CTIC, patronal y sindicatos apuestan por una estrategia autonómica ante el cambio revolucionario que supone la Inteligencia Artificial

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El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Empleo protagonizó el desayuno informativo organizado por el centro tecnológico CTIC y LA NUEVA ESPAÑA, en el que representantes de CTIC, de la patronal FADE y de los sindicatos UGT y CC OO analizaron el cambio y las oportunidades para las empresas y los trabajadores con la irrupción de la IA. La velocidad de esta revolución tecnológica, las necesidades formativas que lleva aparejadas y la apuesta por una estrategia autonómica para impulsarla fueron algunos de los denominadores comunes de un encuentro en el que participaron el director general y la subdirectora general de CTIC, Pablo Coca y Marta Tamargo; el director general de FADE, Alberto González, y los secretarios generales de las uniones regionales de UGT y CC OO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico. El encuentro se desarrolló en la sede de CTIC, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

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