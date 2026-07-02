VIDEO: Jimena Aller / FOTO: Pablo Solares

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La formación ante la llegada de la IA, clave para aprovechar su potencial: CTIC, patronal y sindicatos apuestan por una estrategia autonómica ante el cambio revolucionario que supone la Inteligencia Artificial

El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Empleo protagonizó el desayuno informativo organizado por el centro tecnológico CTIC y LA NUEVA ESPAÑA, en el que representantes de CTIC, de la patronal FADE y de los sindicatos UGT y CC OO analizaron el cambio y las oportunidades para las empresas y los trabajadores con la irrupción de la IA. La velocidad de esta revolución tecnológica, las necesidades formativas que lleva aparejadas y la apuesta por una estrategia autonómica para impulsarla fueron algunos de los denominadores comunes de un encuentro en el que participaron el director general y la subdirectora general de CTIC, Pablo Coca y Marta Tamargo; el director general de FADE, Alberto González, y los secretarios generales de las uniones regionales de UGT y CC OO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico. El encuentro se desarrolló en la sede de CTIC, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.