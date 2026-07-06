VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Juan Plaza

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Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: "Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino"

A reventar de gente para ver al que, muy seguramente, sea el mejor entrenador del mundo en estos momentos. Y no solo porque la nueva playa verde de Gijón estuvo hasta la bandera para ver en vivo y en directo a Luis Enrique. El actual entrenador del PSG y exjugador del Sporting fue el absoluto protagonista del estreno del nuevo espacio del Rinconín. Una nueva zona que se suma a otras como Naval Azul o en la Pecuaria y que consta de de 5.738 metros cuadrados, de los cuales el 84% son de zona de descanso. Acompañado de su familia y con una bandera de Gijón, el técnico se mostró muy ilusionado. "Buenos días a todos", arrancó a decir y ya con solo esas dos palabras la lluvia de aplausos en esta jornada de ola de calor fue tremenda.