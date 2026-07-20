Carolina Díaz/ Amor Domínguez

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Marcelino Álvarez, vecino de Ruedes: "La ciudad para mí no tiene calidad de vida; el ruido de los motocarros a las 5 de la mañana te fastidiaba la noche"

Carolina Díaz/ Amor Domínguez

"Nací aquí, en Ruedes y aquí seguiré hasta el final". Así de contundente se muestra Marcelino Álvarez, vecino de la parroquia gijonesa de Ruedes, quien a sus 68 años dice haber pisado la ciudad solo cuando estudiaba, ya que nunca se planteó dejar su pueblo. "Nunca me adapté a la ciudad, es un sitio que nun tien calidad de vida. Recuerdo el ruido que metían los motocarros a las 5 de la mañana y te fastidiaban la noche completa", cuenta este exagricultor, actividad que compaginaba en ocasiones con la construcción. "Es de donde podía sacar un real porque en la ganadería y la agricultura tocaronme unos años negros", señala.