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La guerra de clanes de Huelva, con ecos en Gijón: dos de los fallecidos en Isla Cristina son la suegra y la hermana de "El Baba", detenido en El Cerillero en 2024

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Un posible ajuste de cuentas entre clanes rivales es ahora la hipótesis que más fuerza cobra para esclarecer el brutal tiroteo ocurrido este domingo en la localidad onubense de Isla Cristina. En el mismo, han muerto dos mujeres y un hombre y hay otras dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Dicho suceso tiene su resonancia en Gijón ya que las dos fallecidas son la suegra y la hermana de "El Baba" y el herido grave es su sobrino. "El Baba" es el hombre arrestado en octubre de 2024 en el barrio de El Cerrillero como presunto responsable de otro tiroteo mortal en Huelva capital. El que pasó en 2024 en la barriada de El Torrejón y en el que murió un hombre y otro acabó herido. Este "Baba" escapó a Gijón y se escondió durante semanas en un piso de la calle Manuel Hevia Carriles. Más información