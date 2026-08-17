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La playa de San Lorenzo baila al ritmo de Abba en el multitudinario flashmob para celebrar los 50 años de "Dancing Queen"

Gijón se convirtió este domingo en una gran pista de baile al aire libre. Más de un centenar de bailarines de la formación Claqué Asturias protagonizaron en el paseo del Muro un "flashmob" multitudinario para celebrar el 50 aniversario de "Dancing Queen", uno de los grandes éxitos de la banda sueca ABBA.

La actuación comenzó a las 13.00 horas y formó parte de la programación de Gijón para este verano Los participantes interpretaron una coreografía preparada especialmente para conmemorar el medio siglo de una canción que se convirtió en uno de los temas más reconocibles de ABBA. Más información