VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Marcos León

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La Fiesta de la Sidra de Gijón, que premiará al llagar Canal con el "Tonel de Oro", busca superar su récord de escanciado simultáneo por segundo año consecutivo: "Es una programación variada e intensa"

Después de alcanzar el 29 de agosto de 2025 un nuevo récord de escanciado simultáneo en la playa de Poniente con 9.833 participantes, Gijón volverá a la carga este viernes con el reto de volver a superarse en una de las citas claves de la 35.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural. El certamen, que irá del 20 al 30 de agosto, premiará con su "Tonel de Oro" a Sidra Canal y contará con la novedad de concentrar este próximo fin de semana el grueso de sus actividades para "evitar que coincidan con el Concurso Hípico", tal y como explicó este martes el presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador. Más información