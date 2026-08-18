A.D.

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Los nuevos dueños del Café Dindurra de Gijón lo ponen a la venta por una cifra millonaria

Pocos locales comerciales son tan singulares e identitarios como el Café Dindurra en Gijón. A ese espacio del paseo de Begoña que ha vivido siempre ligado al teatro –antes Dindurra, hoy Jovellanos– y considerado uno de los conjuntos más representativos que el arquitecto Marino Marín realizó en la ciudad en el cambio de siglo, con su singular decoración de escayola en sus techos y sus muchas tertulias ciudadanas dándose el relevo, le acaban de poner precio: 2,1 millones de euros.