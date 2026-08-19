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Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
Las Terrazas del Pery, el icónico complejo hostelero de El Rinconín, vuelve a encender sus fogones y reabrirá como restaurante este mismo jueves. El negocio, que había cerrado en mayo, ha sido arrendado a un nuevo inquilino y afronta esta nueva etapa con otro nombre: La Ventana del Mar. El recinto, por lo tanto, mantiene por ahora su uso hostelero y, según explican sus responsables, la oferta gastronómica será similar a la que se servía antes de su clausura, con una apuesta especial por la parrilla de carne y pescado. Los propietarios del complejo, en paralelo, siguen abiertos a posibles ofertas de compra sin que por ahora se haya cerrado ningún tipo de acuerdo. Más información
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