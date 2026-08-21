A.D.

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Cinco heridos, uno de ellos grave, tras empotrarse una motocicleta contra una marquesina de autobús en Gijón

Grave accidente de tráfico en Gijón. El choque de una motocicleta contra una marquesina de autobús provocó en la madrugada del miércoles al jueves cinco heridos, uno de ellos de gravedad, el conductor del vehículo, que sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tiene 17 años. El motorista perdió el control de la moto al tratar de evitar a dos personas que se cruzaron en la calzada y se empotró contra una marquesina en la que esperaban otros dos jóvenes. Ocurrió en el cruce entre la carretera de Somió y la avenida de Dionisio Cifuentes. Más información