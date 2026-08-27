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Adiós a los carteles de piso, hola a los de perros y gatos en adopción: la curiosa iniciativa de una inmobiliaria asturiana para apoyar al albergue de animales de Gijón

Adiós a los carteles de piso, hola a los de perros y gatos en adopción: la curiosa iniciativa de una inmobiliaria asturiana para apoyar al albergue de animales de Gijón

María Velasco

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Adiós a los carteles de piso, hola a los de perros y gatos en adopción: la curiosa iniciativa de una inmobiliaria asturiana para apoyar al albergue de animales de Gijón

María Velasco

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Lo habitual en el escaparate de una inmobiliaria es encontrar fotografías de viviendas, precios y carteles de "se vende". Sin embargo, en una conocida inmobiliaria asturiana sus responsables han decidido dar un cambio radical y desde el mes pasado los perros y gatos que esperan una familia ocupan el lugar de los carteles de los pisos. Es la particular apuesta de este negocio, con sede en Gijón y en Oviedo, para dar visibilidad a los animales del Albergue Municipal de Serín y, de paso, ayudar a cubrir sus necesidades. La iniciativa, por cierto, surgió después del gran papel hecho por el Albergue de Serín a la hora de acoger a muchos de los perros rescatados por la Guardia Civil del criadero ilegal de perros desarticulado a primeros de mayo. Uno de los mayores golpes en el país contra esta clase de negocios. Más información

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