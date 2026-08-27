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Las batallas de farmear aura llegan a Asturias: así fue la multitudinaria quedada en Gijón

Para quienes todavía no lo sepan, "farmear aura" se ha convertido en la nueva tendencia viral entre los adolescentes. Al igual que otros conceptos propios de la generación Z, como "dar cringe" (vergüenza ajena), tener un "crush" (un amor platónico) o "funar" a alguien (criticar), que se han "minado" en las redes sociales, este nuevo término, que tiene su origen natural en los videojuegos, ha provocado la locura entre los jóvenes (y no tan jóvenes).