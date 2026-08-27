VÍDEO: Álex Redruello / FOTO: Luisma Murias

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de "Ani", la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata

VÍDEO: Álex Redruello / FOTO: Luisma Murias

El sonido metálico de una lata al abrirse pocas veces se asocia con el aroma del café recién hecho. Sin embargo, en el número 51 de la avenida de Portugal, ese gesto se ha convertido en la seña de identidad de El Kafetín, el negocio de Agnieszka Monika Grzelka, "Ani", una emprendedora polaca que ha convertido una etapa complicada de su vida en una propuesta original e inclusiva. Y es que la vida de esta mujer no ha sido sencilla. Nacida en Polonia poco después de la caída del telón de acero, su padre fue emigrante minero en La Camocha, sufrió una baja médica por sus terribles migrañas y tuvo que reinventarse para convertirse en una pionera de la hostelería con su curioso negocio, el cual, por cierto, tiene completamente adaptado a su dolencia.