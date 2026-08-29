Nico Martínez

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Los Bomberos trabajan en la vivienda incendiada anoche en Gijón: las llamas comenzaron en un octavo piso de la calle Ramón y Cajal

Gran susto el que se ha vivido en un octavo piso de la calle de Ramón y Cajal. Pasadas las diez de la noche se desataba un incendio en una de las viviendas altas del bloque número 25 de la citada calle y los bomberos tuvieron que desalojar preventivamente el edificio. Además, se acabó atendiendo a cuatro presonas en el lugar del suceso, uno de ellos el vecino de la vivienda donde se originó el fuego, por razones que a estas horas se desconocen. Más información