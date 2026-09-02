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VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Juan Plaza

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Momentos de tensión, cortes de manga e insultos entre los asistentes a la manifestación de apoyo a Ceuta y los de la concentración contra el racismo

Mientras la manifestación de apoyo a Ceuta arrancaba con normalidad a las 20.00 horas en una abarrotada plaza Mayor, la concentración contra el racismo hacía lo propio en la plaza del Marqués con alrededor de 200 personas. Apenas separaban unos metros a los asistentes de ambas protestas, pero inicialmente no se produjeron enfrentamientos de ningún tipo. Sin embargo, con el paso de los minutos fue creciendo la tensión y el cruce de insultos se convirtió en una constante. Los agentes de la Policía Nacional, que llegaron a verse obligados a identificar a varios manifestantes e incluso a reducir a uno de ellos, lograron que la sangre llegara al río y no hubo agresiones físicas.