FOTOS: Marcos León

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Hogwarts está en Gijón: el colegio en el que Harry Potter y las clases de magia se hacen realidad

Nunca fue fácil empezar las clases, ni para alumnos, ni para los profesores. Sin embargo, en el colegio Virgen Reina de Gijón se las han ingeniado para que la vuelta a las aulas sea más amena. Las instalaciones del centro han sufrido un cambio rotundo en los últimos días, sumando una decoración que a muchos de los alumnos les ha sonado al momento y es que el colegio se ha convertido en Hogwarts, la famosa escuela de magia y hechicería del mundo de Harry Potter.