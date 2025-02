Una mujer de 33 años, y su hija de 3, salvaron la vida tras saltar por la ventana de su vivienda al patio de vecinos para huir de las llamas del incendio que se había producido en su casa, en el segundo piso del número once de la calle Daniel Cerra, en La Calzada. En el incendio murió la perra de la familia, que con sus ladridos alertó del fuego. El incidente empezó alrededor las dos y media de la madrugada. Al lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos, cinco coches de Policía y tres ambulancias. El fuego, que se concentraba en el salón, pudo ser extinguido con facilidad aunque el denso humo negro generó gran preocupación entre los residentes del bloque.

La perra, explicaron vecinos, fue quien alertó del incendio con sus ladridos. Ya despierta, la madre tomó las riendas de la situación. «Actuó con una valentía tremenda. Se fue hacia el patio comunitario, cogió a la niña de tres años, le dijo que se agarrara bien y se tiró. Así salvó la vida de ambas. Se agarró a su tendal, cayó al tendal del primero y luego al patio. La niña está bien. A la madre la escayolaron porque se fracturó el talón», explicaba una vecina del entorno horas después del incendio. La familia aún no ha podido volver a la casa, destrozada.

La madre también quiso salvar a la perra, la tercera habitante de la casa. No pudo conseguirlo. Tampoco los bomberos que entraron hasta tres veces para buscarla entre el humo, explican los vecinos. «No la encontraban. Si no es por ella y sus ladridos no se enteran e inhalan el humo. Las salvó de una tragedia mayor», reflexionaban algunos testigos dando el protagonismo a la fallecida mascota. Aún no se conocen las causas del incendio.