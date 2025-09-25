VÍDEO: Oriol López / FOTO: Ángel González

Vídeo: la mayor piscifactoría de lenguados de toda Europa abre sus puertas en el Puerto de Gijón

La producción de lenguado gijonés ya es una realidad. Así quedó patente con la puesta de largo de la factoría del pescado de Sea Eight, que fue inaugurada esta mañana en el puerto del Musel. La planta, ubicada en la explanada de La Figal, cuenta, por el momento, con una inversión de 12 millones de euros, en una primera fase que incluye 98 tanques de engorde de la especie, más otro auxiliar, en una concesión que abarca 10.000 metros cuadrados de terreno. “Somos la tecnología más sostenible de producción acuícola que existe actualmente en el planeta”, sacó pecho su CEO, Jaime León, durante la presentación de la planta, a la que acudieron autoridades como el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, o la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí.