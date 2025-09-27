VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

VÍDEO: Así fue la jornada deportiva organizada por los clubes de Gijón Oeste y el Puerto de Gijón en El Arbeyal

La playa de El Arbeyal amaneció reconvertida en un gran espacio deportivo donde los clubes de la zona oeste, en colaboración con la Autoridad Portuaria, se lanzaron a la calle para mostrar sus deportes y, de paso, también reivindicarse y dar voz a las necesidades que tienen. Desde rugby, pasando por balonmano, voleibol, judo, hockey, baloncesto o gimnasia rítmica. La unión hace la fuerza y de eso son conscientes tanto los responsables de cada equipo, como los propios jugadores, que vivieron una jornada de entretenimiento y descubrimiento de nuevas modalidades.