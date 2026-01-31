VÍDEO: Carlos Tamargo / FOTO: Marcos León

VIDEO: La música asturiana se rinde a la trayectoria de Juan Taboada en su homenaje en Gijón: "Es la esencia de la música"

Con una gran sonrisa, Juan Taboada recibió uno por uno a los invitados a la comida homenaje que el mundo de la música de Asturias le rindió en el restaurante Savannah de Gijón. En un acto presentado por Paco Sevilla, el histórico miembro de la Sociedad Fonográfica Asturiana recibió el cariño de compañeros de aventuras, amigos y familia para recordar una trayectoria "que marcó a muchos músicos asturianos", como resaltó Carlos Riestra, organizador del evento junto a Jesús Santos Villagrá y la colaboración de la Fundación Gijón Rural. Más información