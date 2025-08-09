Grado celebró del 13 al 30 de junio de 2025 sus XVI Semanas del Deporte Moscón y la multitud de actividades que se desarrollaron en ese marco pueden verse a modo de recuerdo en un vídeo del área de Deportes del Ayuntamiento moscón. En él se puede comprobar la magnitud de la organización de este evento que se organiza en colaboración con clubes, escuelas y talleres o cursos municipales que se imparten a lo largo del año en el concejo.