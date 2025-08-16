Música de arpa y espectáculo de luz para crear el universo de la artista Annie Chambers, que este viernes actuó a la plaza La Blanca, en Grado. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un evento especial, con una puesta en escena singular para crear un ambiente mágico. Sobre las 21.15 horas se inició el recital con lleno en una de las zonas remodeladas de la villa, en la que se ha creado una nueva plaza con un diseño pensado, entre otras cosas, para acoger este tipo de actividades.

“Un sueño de medianoche”, nombre de la propuesta de Chambers, es más que un concierto al aire libre, pues detrás el montaje de esta iniciativa hay muchos detalles con su razón de ser. La artista toca bajo "una cúpula geodésica con miles de luces", una obra de arte de 5 metros de diámetro y 2,7 de altur,a que "permite un concierto en el que el público se puede situar alrededor de la estructura con una experiencia de 360 grados".