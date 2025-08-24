Agitación folclórica" en el mercado moscón. El dúo Les Greques actuó este domingo en la cita comercial de Grado con su "DJ Set", colocado en la parte alta de Manuel Pedregal, ante el local de lo que fue La Parra. Amenizaron la sesión vermú que es tradicional en la villa en esta jornada en la que abre todo el comercio local y la hostelería y que hoy ha estado como es habitual repleta de público y con un gran ambiente de compras en los mil y un puestos que se colocan desde Cimadevilla hasta el parque de Abajo.

Esta propuesta forma parte del programa de cultura en calles y plazas que lleva por nombre "EmplAzarte" y que el Ayuntamiento de Grado lleva desarrollando desde junio con distintas actuaciones al aire libre que han cosechado éxito de público.