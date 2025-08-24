Arquitectura tradicional en las viviendas, abundancia de hórreos y paneras que se encuentran casi a cada paso, una pequeña capilla rural que capta la atención nada más llegar, una casona noble con palomar y templo privado y un impresionante paisaje de exhuberante naturaleza.

Todo y más es lo que recibe al visitante que llega a Tolinas, un auténtico pueblo asturiano en el que quedan pocos vecinos todo el año, aunque gana algunos más en verano.

Según la estadística, están empadronadas actualmente en la localidad 9 personas. Según las familias residentes, de continuo, viviendo todo el año, son 8. Al margen de Santo Adriano del Monte, abandonado desde hace años, esta es la parroquia moscona con menos habitantes.