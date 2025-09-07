Feria de Los Prados en Grado con muy buenas cotizaciones para el ganado que se comercializó. "Ahora merece la pena trabajarlo más. Estos años se trabajaba lo comido por lo servido, pero ahora los precios están altos", destacó el moscón de Villandás Valentín García, que acudió acompañando a su familia, que tiene vacas.

"Subió todo. Es que subió la carne y los terneros gordos pues subieron también el precio. Y subiendo la carne, el ganado de vida también vale dinero", señaló, para referirse a que en estos momentos el sector está bien para los que venden. Pero no tanto para los que compran, indica a su lado otro de los asistentes, Miguel Cano, de Pravia, que ve "demasiado" altos los precios.