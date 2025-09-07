Villandás, localidad perteneciente a la parroquia moscona de Santa María de Villandás, fue pueblo de afamados canteros, como cuentan los vecinos que quedan y atestiguan las construcciones con piedra que salen al paso. Fue un lugar con muy buenas caserías a juzgar por el tamaño de los conjuntos de vivienda, edificaciones auxiliares y hórreos o paneras que componen cada una de las unidades residenciales de un núcleo de población destacado por el paisaje natural en el que se integra y por conservar muchas casas antiguas, con sus corredores de madera y ventanales decorados.