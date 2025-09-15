Armando Díaz, José Vega, Ángel Torga y Javier Arias fueron los encargados de la demostración que formó parte de la Fiesta y Certamen de la Escanda de Grado y que fue un espectáculo de una tradición que cada vez menos personas conocen. Mostraron cómo se usa el manal y cómo se trabaja golpeando la escanda para "romper la espiga" ante un público que asistió entusiasmado a los actos que se desarrollaron en la plaza del Ayuntamiento.

Alrededor de la plaza los puestos de productores y sus elaboraciones y los cánticos y música de panderetas de Mujeres por Grao, que una vez más estuvieron presentes en esta cita moscona que es una más de las señas de identidad del concejo.