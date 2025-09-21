Paula Tamargo

Emoción en el cementerio de Grado en el homenaje a las víctimas de la fosa común de La Garba

María de los Ángeles Arias tiene 94 años. Se emocionó ayer, en el cementerio de Grado, porque al fin el nombre de su padre, José Arias de La Roza, figura en la placa a modo de lápida que se colocó sobre la tumba en la que reposan ya los restos de las víctimas halladas en la fosa común de La Garba. La vida de esta mujer, como la de muchos, ha transcurrido entera con el dolor de la pérdida y la búsqueda. Para ella, como para algunos pocos aún, actos como el celebrado en la capital moscona, alivian porque ofrecen "verdad, justicia y reparación".